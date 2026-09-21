В Черноземье 22 сентября ожидается теплая, пасмурная погода и дожди, до +21°C

Во вторник, 22 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода с осадками в виде дождя. Температура будет варьироваться от +11°C до +21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +14°C, днем поднимется до +18°C, вечером опустится до +15°C, а ночью будет +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +15°C, днем воздух прогреется до +20°C, вечером ожидается +17°C, а ночью температура вновь составит +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +13°C, днем будет до +17°C, вечером — +15°C, а ночью температура снова опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +20°C, вечером будет +16°C, а ночью столбик термометра покажет +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +13°C, днем — +16°C, вечером столбик термометра покажет до +14°C, а ночью — +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +15°C, днем — +21°C, вечером — +17°C, а ночью столбик термометра снова опустится до +15°C. Ветер до 5 м/с.

Денис Данилов