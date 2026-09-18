В Дагестане возбуждено дело после обнаружения тела новорожденного в канале
В Кизлярском районе Дагестана возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в гидротехническом канале. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.
По данным следствия, 15 сентября в канале Старый Терек в одном из сел обнаружили тело новорожденного. Следователи установили личность матери ребенка, после чего ее задержали.
В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дело возбуждено по ст. 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребенка. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.