В Дагестане возбуждено дело после обнаружения тела новорожденного в канале

В Кизлярском районе Дагестана возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в гидротехническом канале. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

По данным следствия, 15 сентября в канале Старый Терек в одном из сел обнаружили тело новорожденного. Следователи установили личность матери ребенка, после чего ее задержали.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело возбуждено по ст. 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребенка. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Валерий Климов