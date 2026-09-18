В КБР несовершеннолетний получил семь лет за участие в террористическом подразделении

Суд приговорил несовершеннолетнего жителя Кабардино-Балкарии к семи годам лишения свободы за участие в подразделении запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», а также подготовку нападения на сотрудников полиции. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, в 2024 году на территории КБР было создано подразделение запрещенной террористической организации, в состав которого вошел подсудимый. 3 июля 2025 года он принес присягу лидеру организации. В тот же день участники подразделения решили совершить нападение на сотрудников полиции, завладеть их табельным оружием и боеприпасами и совершить террористический акт.

На следующий день подсудимый вместе с руководителем подразделения прибыл к административному зданию МВД по КБР в Нальчике. Они планировали проникнуть внутрь через центральный вход и напасть на сотрудников полиции с ножами, однако дверь оказалась заперта.

После этого они заметили патрульный автомобиль ДПС. Руководитель подразделения бросил в него камень, чтобы привлечь внимание экипажа. Когда один из сотрудников направился к ним, руководитель подразделения подбежал к нему сзади и нанес удары ножом, после чего подсудимому было дано указание начать нападение. Полицейский оказал сопротивление и спрыгнул в траншею, из-за чего нападавшим не удалось завладеть его оружием и боеприпасами.

Ставшие свидетелями нападения сотрудники МРО ЦПЭ МВД по КБР открыли огонь по руководителю подразделения, причинив ему смертельные ранения. Подсудимый скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.5, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ст. 317 и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Валерий Климов