В Ставрополе будут судить главу стройфирмы за травму работника на объекте

В Ставрополе перед судом предстанет руководитель строительной фирмы за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего травмировался один из работников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем организации, принимавшей участие в строительстве многоквартирного жилого дома в Ставрополе, не обеспечил надлежащие меры безопасности на территории, где велась стройка. Известно, что во время неблагоприятных погодных условий в январе прошлого года обвиняемый не обеспечил надежное закрепление стройматериалов. Из-за ветра незакрепленный лист фанеры упал с 11-го этажа на находившегося внизу строителя.

Отмечается, что в результате случившегося мужчине причинен тяжкий вред здоровью, у него диагностирован перелом плечевой кости.

Директор строительной фирмы обвиняется по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд Ставрополя.

Алина Зорина