В суде КБР рассмотрят дело о страховом мошенничестве на сумму свыше 13 млн рублей

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников организованной группы. Фигурантам инкриминируются преступления по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершённое организованной группой) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, с целью облегчить совершение другого преступления). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным следствия, организатор группы координировал действия сообщников, определял объекты посягательства и распределял преступные доходы. Остальные участники обеспечивали инсценировку дорожнотранспортных происшествий, изготавливали фиктивные документы и занимались обналичиванием средств. Подложные документы направлялись в страховые компании, которые перечисляли выплаты на счета фигурантов и подконтрольных им лиц.

Схема действовала в период с 2022 по 2025 год; совокупный ущерб превысил 13 млн рублей. В качестве обеспечительных мер наложен арест на транспортные средства и недвижимое имущество обвиняемых — общая стоимость арестованного имущества составляет более 50 млн рублей.

Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.

Мария Хоперская