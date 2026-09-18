Глава Туапсинского района проголосовал на выборах

Глава Туапсинского района Сергей Бойко отдал свой голос на выборах депутатов в Государственную думу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Бойко Фото: Telegram-канал Сергея Бойко

«Мы хотим, чтобы у наших детей были хорошие школы, чистые дворы, безопасные улицы и рабочие места, где ценят труд. Но эти вещи не появляются сами по себе — их нужно выбирать»,— заявил глава муниципалитета.

По его словам, голос является способом показать, какие перемены в муниципалитете и регионе важнее всего для граждан. Он также отметил, что людям необходимо быть частью таких обсуждений.

18 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ. Граждан ждут на избирательных участках сегодня до 20:00, завтра и послезавтра — с 08:00 до 20:00.

Алина Зорина