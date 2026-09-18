Количество пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом в Новороссийске выросло до 14

Количество пострадавших при столкновении автобуса и маршрутного такси в Новороссийске (Краснодарский край) увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для обследования и получения помощи.

Как ранее сообщалось, следователи проводят проверку по факту аварии. Ход предварительного следствия находится на контроле прокуратуры.

Мария Хоперская