Количество пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом в Новороссийске выросло до 14
Количество пострадавших при столкновении автобуса и маршрутного такси в Новороссийске (Краснодарский край) увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для обследования и получения помощи.
Как ранее сообщалось, следователи проводят проверку по факту аварии. Ход предварительного следствия находится на контроле прокуратуры.