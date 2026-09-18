В Новороссийске СКР проводит проверку по факту ДТП с автобусом и маршруткой

Следственный отдел по городу Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку по факту дорожнотранспортного происшествия с участием автобуса и маршрутного такси. Авария произошла утром на улице Анапское шоссе в Новороссийске, сведения о ней появились в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь; по предварительной информации, угрозы их жизни и здоровью нет.

Следователи проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств аварии. Ход проверки находится на контроле в аппарате следственного управления. По итогам проверочных действий будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская