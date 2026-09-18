В Дагестане завершают капремонт трассы Кизилюрт — Шамхал-Янги-Юрт — Сулак

В Кумторкалинском районе завершены основные работы по капитальному ремонту участка автодороги Кизилюрт — Шамхал-Янги-Юрт — Сулак (с 34го по 42й километр). В настоящее время ведется подготовка объекта к вводу в эксплуатацию, сообщили в Дагавтодор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В ходе капремонта усилено основание земляного полотна, устроены водоотводные трубы, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, выполнено обустройство примыканий и пересечений, укреплены обочины. На участке установлено барьерное ограждение, новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена разметка.

Аналогичные работы в прошлом году были проведены на участке с 42го по 50й километр. В совокупности капитальный ремонт охватил 16,2 км трассы — ранее на этих отрезках было гравийное покрытие.

Дорога имеет существенное социальноэкономическое значение: она обеспечивает транспортную связь между населёнными пунктами Кумторкалинского и Кизилюртовского районов, а также выход на федеральную трассу Р215. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2026 года.

Мария Хоперская