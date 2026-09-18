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На защиту водных объектов Дагестана направят 2,55 млрд рублей

Дагестан получит около 2,55 млрд руб. из федерального бюджета на 2027–2029 годы на защиту и восстановление водных объектов от паводков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

О субсидии стало известно после встречи правительства РД Магомеда Рамазанова с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым. Финансирование планируется направить на капитальный ремонт Тишиклинской дамбы Чиркейского водохранилища, восстановление пропускной способности русел рек, а также капитальное строительство объектов.

Константин Соловьев

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