На защиту водных объектов Дагестана направят 2,55 млрд рублей

Дагестан получит около 2,55 млрд руб. из федерального бюджета на 2027–2029 годы на защиту и восстановление водных объектов от паводков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

О субсидии стало известно после встречи правительства РД Магомеда Рамазанова с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым. Финансирование планируется направить на капитальный ремонт Тишиклинской дамбы Чиркейского водохранилища, восстановление пропускной способности русел рек, а также капитальное строительство объектов.

Константин Соловьев