Глава Анапы проголосовала на выборах

Глава Анапы Светлана Маслова проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Мэр выразила свою гражданскую позицию на избирательном участке, расположенном в Городском театре. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Считаю, что участие в выборах — это наша обязанность, ответственность и гражданский долг, поэтому каждый должен принять участие в этом важном для России событии», — заявила Светлана Маслова.

Также свой голос в Городском театре отдал руководитель анапского парламента Вячеслав Вовк. По его словам, жители Анапы всегда отличались неравнодушием к своему городу, граждане переживают за улицы, пляжи, школы, детские сады, дороги и за то, какой Анапа будет в будущем. «И выборы — это возможность не просто обсуждать будущее города, а принять в нем участие», — отметил Вячеслав Вовк.

18 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Граждан ждут на избирательных участках сегодня до 20:00, завтра и послезавтра — с 08:00 до 20:00.

Алина Зорина