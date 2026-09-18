Вениамин Кондратьев прокомментировал начало голосования на Кубани

Губернатор Вениамин Кондратьев встретился с председателем избирательной комиссии Краснодарского края Алексеем Черненко и прокомментировал начало голосования в регионе. По его словам, в крае более 4,5 млн избирателей, и каждый должен иметь возможность сделать выбор, будучи уверенным в прозрачности и легитимности процедуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Краснодарского края отметил, что на первый план выходят вопросы безопасности. Он поручил охватить все участки видеонаблюдением и обеспечить беспрепятственный доступ для наблюдателей, не допустив провокаций.

«Не сомневаюсь, что каждый сотрудник избирательной системы приложит максимум усилий, чтобы выборы прошли на традиционно высоком для края уровне и в строгом соответствии с законом»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Жители выбирают депутатов Госдумы девятого созыва, а в ряде муниципалитетов — глав поселений и депутатов представительных органов. В 13 муниципалитетах досрочное голосование прошло с 14 по 17 сентября, основной поток избирателей ожидают 18, 19 и 20 сентября.

Алексей Черненко сообщил, что первый день голосования начался штатно. По его словам, проведен поквартирный обход — посещено 2 млн домовладений, на участки приглашены 3,3 млн жителей. Подготовлены резервные помещения и безопасные места укрытий на случай тревоги.

Голосование стартовало в 08:00, задействованы 65 территориальных и 2844 участковых избирательных комиссии, дополнительно создано 29 временных участков — в больницах, СИЗО, воинских частях и на судах. Участки работают до 20:00 под круглосуточной охраной правоохранителей.

Алина Зорина