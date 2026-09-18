Судно «Порт Керчь» снова выставили на торги — дешевле на 26 млн рублей

Грузовое судно «Порт Керчь» 1997 года постройки выставлено на федеральный электронный аукцион по начальной цене 103 334 000 руб.— после того как в июле 2025 года торги за 129 млн руб. не состоялись из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на портале «ГИС. Торги».

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Судно «Порт Керчь» повторно выставлено на электронный аукцион — на этот раз по начальной цене 103 334 000 руб. Шаг торгов составляет 20 666 800 руб.

Судно типа «генгруз» 1997 года постройки находится в морском порту Керчь и предназначено для сухогрузных перевозок генеральных грузов. Имущество относится к федеральной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения за Керченским филиалом ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс» (ФГУП НИКИМП).

По итогам аукциона с победителем будет заключён договор купли-продажи. Осмотр судна возможен по предварительной записи.

В июле 2025 года «Порт Керчь» уже выставлялся на торги — за 129 млн руб., однако аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Тат Гаспарян