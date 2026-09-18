Судно «Порт Керчь» снова выставили на торги — дешевле на 26 млн рублей
Федеральное судно «Порт Керчь» продают за 103 млн рублей
Грузовое судно «Порт Керчь» 1997 года постройки выставлено на федеральный электронный аукцион по начальной цене 103 334 000 руб.— после того как в июле 2025 года торги за 129 млн руб. не состоялись из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на портале «ГИС. Торги».
Фото: ГИС Торги
Судно «Порт Керчь» повторно выставлено на электронный аукцион — на этот раз по начальной цене 103 334 000 руб. Шаг торгов составляет 20 666 800 руб.
Судно типа «генгруз» 1997 года постройки находится в морском порту Керчь и предназначено для сухогрузных перевозок генеральных грузов. Имущество относится к федеральной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения за Керченским филиалом ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс» (ФГУП НИКИМП).
По итогам аукциона с победителем будет заключён договор купли-продажи. Осмотр судна возможен по предварительной записи.
В июле 2025 года «Порт Керчь» уже выставлялся на торги — за 129 млн руб., однако аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.