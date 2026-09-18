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В пензенской колонии №4 нашли нарушения во время прокурорской проверки

Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проверил условия содержания осужденных в исправительной колонии №4. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Проверка затронула пищевой блок, производственные цеха, жилые помещения и периметр. Оценивались медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение заключенных, профилактическая и воспитательная работа, соблюдение режимных и противопожарных требований, условия труда и начисление зарплаты.

По завершении обхода господин Горшков провел личный прием осужденных, разъяснив им требования законодательства и ответив на вопросы. Итоги проверки обсудили на оперативном совещании, руководство колонии приняло меры к устранению выявленных нарушений, детали которых не раскрываются. Ход их полного устранения контролирует прокуратура.

Нина Шевченко