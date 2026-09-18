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В Советском округе открыли движение по реконструированному мосту через реку Кума

В Советском округе возобновлено движение по мосту через реку Кума, расположенному на автодороге «СолдатоАлександровское — Андреевский — Георгиевск». Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Владимир Владимиров

Фото: Владимир Владимиров

Объект имеет важное транспортное значение для Советского округа и прилегающих территорий: дорога выходит к федеральной трассе, обеспечивающей связь Ставрополья с республиками Северного Кавказа и общей дорожной сетью страны.

В ходе реконструкции выполнены масштабные работы: заменены пролетные строения и опоры, балки перекрытия, а также проведён ряд других мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и эксплуатационной надежности сооружения.

Мария Хоперская

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