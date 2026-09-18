Суд в Дагестане признал право жителей села Сумбатль на выплату за утраченный дом

Лакский районный суд Республики Дагестан рассмотрел гражданское дело об установлении факта владения жилым домом, признании права общей долевой собственности и права на получение компенсационной выплаты за утраченное жилье. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Судом установлено, что заявители постоянно проживали в жилом доме в селе Сумбатль Кулинского района, фактически владели и пользовались им, однако государственная регистрация права собственности отсутствовала.

В марте–апреле 2026 года в результате паводков, вызванных сильными дождями, дом был уничтожен. Указом главы Республики Дагестан на территории Кулинского района введен режим чрезвычайной ситуации, а протоколом правительственной комиссии ситуация отнесена к ЧС федерального характера.

Исследовав материалы дела, суд признал факт владения заявителей жилым домом и факт их постоянного совместного проживания. За каждым из заявителей закреплено право общей долевой собственности в размере по 1/7 доли, а также право на получение выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного.

Решение обращено к немедленному исполнению.

Мария Хоперская