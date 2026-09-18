В КБР более 1,7 тысячи наблюдателей следят за ходом выборов

В Общественной палате Кабардино-Балкарии открылся центр общественного наблюдения за выборами. За голосованием следят более 1,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

На протяжении всех трех дней голосования – 18, 19 и 20 сентября – на видеостене центра ведется непрерывная трансляция с избирательных участков КБР, оснащенных системами видеонаблюдения.

К работе привлечены члены общественного штаба по наблюдению за выборами, общественники, представители политических партий и волонтеры.

«С 8:00 наблюдалась невероятная активность на избирательных участках. В течение всего дня, до 20:00 будем мониторить работу участков и работу общественных наблюдателей. В течение всех трех дней к нам могут подключаться представители всех партий – могут присутствовать во время работы общественного штаба и так же, как и мы, наблюдать за голосованием», — рассказала Наталья Шинкарева, член общественного штаба по наблюдению за выборами в КБР.

Константин Соловьев