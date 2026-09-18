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Суд в Саратове рассмотрит дело о немаркированной никотиновой продукции

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы. Ее обвиняют в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной никотиносодержащей продукции (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая, работая продавцом в одном из магазинов Саратова, заказала через интернет партию немаркированной никотиносодержащей продукции. Товар она хранила в торговом помещении без ведома работодателя для последующей продажи.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Фрунзенского района. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нина Шевченко