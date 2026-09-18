Полпред президента в СКФО Юрий Чайка проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка проголосовал на избирательном участке в Пятигорске. Об этом сообщили в канале полпредства СКФО в «Максе».

Голосование прошло в здании Научно-исследовательского института курортологии.

«Я отдал свой голос за будущее страны, за ее процветание, за нашу Победу. Убежден, что так думает большинство избирателей. Поэтому я призываю всех прийти на участки и отдать свой голос за нашу великую Россию», — заявил Юрий Чайка.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы проходит в России в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Мария Хоперская