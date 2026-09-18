Глава сельхозпредприятия на Ставрополье присваивал субсидии на несуществующих мериносов

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей в отношении руководителя сельхозпредприятия в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как установило следствие, в мае 2024 года руководитель предприятия предложил представителю другой компании заключить мнимую сделку на покупку более 31 тонны шерсти. Для этого он подготовил пакет подложных документов о поставке товара на сумму свыше 2,5 млн руб. По фиктивным платёжным поручениям была проведена оплата непоставленного товара, впоследствии деньги вернули представителю фирмы.

Кроме того, в 2024–2025 годах обвиняемый направил в Минсельхоз края заявки на получение субсидии на поддержку племенного животноводства, указав в документах советских мериносов, фактически отсутствовавших в хозяйстве. Сумма субсидии превысила 11 млн руб.

Суд признал директора виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Назначенное наказание — два года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 100 тыс. руб. Мужчина полностью возместил причинённый ущерб. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Мария Хоперская