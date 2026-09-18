Директор предприятия в Новороссийске рассчитался с долгами по ходу дела

В Новороссийске генеральный директор предприятия по производству металлопроката в ходе расследования уголовного дела полностью погасил задолженность по заработной плате перед сотрудниками. Сумма долга перед более чем 1 000 работников превысила 276 млн руб., сообщила прессслужба СУ Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

По данным следствия, с февраля по август 2026 года директор ООО не выплачивал зарплату коллективу, при этом у компании имелась реальная финансовая возможность погасить долги — средства были направлены на иные цели. Факт нарушения трудового законодательства выявили в ходе прокурорской проверки.

Благодаря мерам, принятым следователем территориального следственного отдела, руководитель организации в ходе следствия закрыл образовавшуюся задолженность. Следственные действия по делу продолжаются.

Мария Хоперская