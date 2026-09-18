В Ставропольском крае отменили режим повышенной готовности для органов управления и сил краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С соответствующим распоряжением губернатора Ставропольского края от 17 сентября 2026 года №566-р ознакомился «Ъ-Кавказ».

Режим повышенной готовности был введен на территории края 4 сентября распоряжением губернатора №528-р. Новым документом оно признано утратившим силу. В распоряжении говорится, что решение об отмене режима принято в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его введения. Какие именно обстоятельства имеются в виду, в документе не уточняется.

Распоряжение №566-р предписывает управлению пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительству края обеспечить информирование населения об отмене режима повышенной готовности.

Документ вступил в силу в день подписания — 17 сентября.

Валерий Климов