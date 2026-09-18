Меньше выбор и меньше выбирающих

В регионах Сибирского федерального округа (СФО) началось голосование на выборах депутатов Госдумы РФ, которое продлится три дня. По сравнению с предыдущими выборами в 2021 году значение каждого поданного голоса выросло — за пять последних лет число избирателей-сибиряков уменьшилось на 254 тыс. человек. Сузился и выбор: на этот раз в бюллетени внесены партсписки кандидатов 10 партий вместо 14 в предыдущей кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 15:00 18 сентября в Красноярском крае проголосовало уже более 15% избирателей

Фото: Влад Некрасов К 15:00 18 сентября в Красноярском крае проголосовало уже более 15% избирателей

Фото: Влад Некрасов

В 08:00 по местному времени 18 сентября в сибирских регионах началось голосование на выборах в Госдуму РФ. Оно продлится три дня и завершится в 20:00 20 сентября.

В некоторых сибирских регионах уже известны данные по явке избирателей на 15:00. Так, в Хакасии проголосовало 8,75% избирателей. Это ровно на 3% больше, чем на 15:00 в первый день голосования пять лет назад. В Кемеровской области к этому часу проголосовала почти треть имеющих на это право жителей региона — 31,61%. Это значительно больше, чем на то же время в первый день голосования на предыдущих выборах (20,44%). В Иркутской области показатель явки на этот раз варьируется от 8,38% в Ангарском округе до 10,13% в Иркутском. В 2021 году в Приангарье к этому часу в среднем проголосовало 6,98% избирателей.

В Новосибирской области же активность жителей почти не изменилась. В 2021 году показатель явки в 15:00 первого дня достиг 6,55%, на этот раз остановился на отметке 6,38%.

По сравнению с 2021 годом число избирателей в СФО, по подсчетам «Ъ-Сибирь», сократилось примерно на 254 тыс. человек — с 12,81 млн до 12,56 млн. Для сравнения: это больше, чем все население Республики Алтай (211 тыс.).

Уменьшение числа избирателей к 1 июля 2026 года по сравнению с 1 июля 2021 года зарегистрировано в семи регионах округа из десяти. Например, в Кемеровской области — на 94 тыс. человек, в Иркутской — на 31 тыс., в Алтайском крае — на 66 тыс. Особенно заметно сокращение числа имеющих право голосовать в сельской местности ряда регионов. Так, в Верхнекетском районе Томской области избирателей оказалось на 7% меньше, в Мамонтовском районе Алтайского края — на 8,6%. Больше избирателей оказалось только в Новосибирской области — на 34 тыс., а также в Республике Тыва — на 13,3 тыс. и в Горном Алтае — на 2,3 тыс.

В административных центрах субъектов федерации электоральная ситуация сильнее всего изменилась в Красноярске. Если в 2021 году там насчитывалось 746,4 тыс. избирателей, то к 1 июля 2026-го — уже 800,5 тыс. Рост на 54,1 тыс. человек, или на 7,25%, объясняется прежде всего прошлогодней муниципальной реформой в Красноярском крае. Тогда к столице региона присоединили несколько соседних населенных пунктов.

Как писал «Ъ-Сибирь», изменение демографической ситуации в СФО привело к сокращению числа одномандатных округов на выборах в Госдуму в их новой схеме. В Алтайском крае — с четырех до трех, в Томской области — с двух до одного.

В результате на выборах 2026 года в Сибири осталось 26 одномандатных округов. Больше всего — по четыре — в Красноярском крае, а также в Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях. В общей сложности в них зарегистрировано 202 кандидата.

Число партий, чьи списки кандидатов зарегистрированы на выборах, по сравнению с 2021 годом также уменьшилось — с 14 до 10. За время между двумя кампаниями «Зеленая альтернатива» объединилась с партией «Зеленые», Партия Роста — с «Новыми людьми». Российская партия свободы и справедливости в выборах не участвует, деятельность «Гражданской инициативы» была приостановлена, а партсписок «Яблока» снят с выборов решением Верховного суда. Ни одна из партий, «сошедших с дистанции» к выборам 2026 года, в 2021 году не набрала ни в одном из округов более 2% голосов. Исключение составило только «Яблоко», получившее в двух округах в Томской области 2,27% и 2,63%.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на этот раз используется в четырех субъектах федерации СФО из 10: в Новосибирской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. 18 сентября возможностью проголосовать таким способом впервые воспользовались новосибирский губернатор Андрей Травников и его коллега в Алтайском крае Виктор Томенко. Глава Томской области Владимир Мазур не стал изменять традиции и, как обычно, проголосовал на избирательном участке.

Для участия в ДЭГ зарегистрировалось 574,5 тыс. сибиряков. Наибольшая их доля от общего числа избирателей оказалась в Республике Алтай (19,2%) и в Алтайском крае (14,6%).

Напомним, помимо выборов в Госдуму РФ, в сибирских регионах проходит еще ряд масштабных кампаний. В их числе выборы главы Тувы, а также региональных парламентов Красноярского (52 депутата) и Алтайского (68) краев, Томской (42) и Омской (44) областей.

Валерий Лавский