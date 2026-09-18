В Сочи 18 сентября ожидаются грозы и ливневые дожди

В Сочи и на федеральной территории Сириус днем 18 сентября местами ожидаются грозы, которые будут сопровождаться ливневыми дождями. Об этом сообщили метеорологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением погодных условий. В частности, во время грозы рекомендуется воздержаться от отдыха у воды.

Также автомобилистам советуют не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. Это необходимо учитывать при выборе места для парковки в период непогоды.

Жителям и гостям Сочи и Сириуса рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности и учитывать прогноз погоды при планировании пребывания на открытом воздухе.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру 112.

Мария Удовик