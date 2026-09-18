Правительство Ставрополья утвердило повышение взноса на капремонт с 2027 года

Правительство Ставропольского края повысило минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с 1 января 2027 года. Постановление от 16 сентября 2026 года №495-п, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ», устанавливает взнос в размере 19,17 руб. за кв. м для домов без лифтового оборудования и 20,17 руб. за кв. м для домов с лифтами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В настоящее время, в 2026 году, минимальный взнос в Ставропольском крае составляет 18,17 руб. за кв. м для домов без лифта и 19,17 руб. за кв. м для домов с лифтовым оборудованием. Эти размеры установлены постановлением краевого правительства от 26 сентября 2025 года №521-п. Таким образом, с 2027 года платеж увеличится на 1 руб. за кв. м в обоих типах домов. Для домов без лифта рост составит около 5,5%, для домов с лифтом — около 5,2%.

Например, для собственника квартиры площадью 50 кв. м минимальный ежемесячный платеж в доме без лифта увеличится с 908,50 до 958,50 руб., то есть на 50 руб. В доме с лифтом платеж для такой квартиры вырастет с 958,50 до 1008,50 руб. соответственно. Расчет сделан исходя из установленных правительством ставок.

Размер взноса рассчитывался с учетом оценочной стоимости услуг и работ, включенных в утвержденный правительством края перечень, а также оценочной и удельной стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В перечень входят ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, а также ремонт, замена и модернизация лифтов, ремонт крыш, подвальных помещений, фасадов и фундаментов. Отдельно предусмотрена установка коллективных приборов учета потребления тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды.

Наиболее высокая оценочная стоимость среди перечисленных инженерных сетей установлена для ремонта общедомовых сетей газоснабжения — 9 988,52 руб. за погонный метр. Для теплоснабжения показатель составляет 3 820,61 руб. за погонный метр, водоотведения — 3 616,42 руб., водоснабжения — 3 293,31 руб., электроснабжения — 2 383,52 руб.

Ремонт, замена и модернизация лифтов, включая ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, оценены в 5,13 млн руб. за единицу. Ремонт плоской крыши установлен на уровне 6 180,53 руб. за кв. м, скатной — 6 770,19 руб., а ремонт крыши с изменением конструктивной схемы с плоской на скатную — 8 507,56 руб. за кв. м.

Для ремонта фасада в перечне установлена оценочная стоимость 5 497,01 руб. за кв. м ремонтируемой площади, фундамента — 4 623,05 руб. за кв. м площади боковой поверхности.

Постановлением также утверждена оценочная и удельная стоимость капитального ремонта общего имущества. Для многоквартирного дома с лифтовым оборудованием оценочная стоимость капитального ремонта определена в 59,03 млн руб., удельная — в 7 347,80 руб. за кв. м общей площади помещений. Для дома без лифтового оборудования эти показатели составляют 23,79 млн руб. и 12 313,95 руб. за кв. м соответственно.

Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.

Роман Лаврухин