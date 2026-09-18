В Анапе продолжают благоустройство Цибанобалки и Юровки по нацпроекту

В селах Цибанобалка и Юровка под Анапой продолжаются работы по благоустройству в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». О ходе реализации сообщила в своих социальных сетях глава города-курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / max.ru / sbmaslova Фото: https: / max.ru / sbmaslova

«В настоящее время на объектах приступили к работам по обустройству плиточного покрытия, ведется отсыпка грунтом территории, предусмотренной под высадку зеленых насаждений, продолжаются работы по устройству оснований»,— написала Светлана Маслова.

Отмечается, что в селе Юровка уже завершены работы по укладке асфальтового покрытия на территориях детской площадки и подъездных путей. В настоящий момент специалисты ведут монтаж опалубки под трибуны перед сценой. Подчеркивается, что каждый этап работ сопровождается авторским надзором.

В рамках проекта, реализуемого в Цибанобалке по адресу переулок Школьный, 8, запланировано комплексное благоустройство территории. Проектом предусмотрено создание сценической площадки для культурно-массовых мероприятий, а также обустройство детских, игровых и спортивных зон. Кроме того, будет сформирована развитая сеть тротуаров и установлены малые архитектурные формы. Территория будет оснащена современным уличным освещением, системой автоматического полива и видеонаблюдением. Отдельное внимание уделено озеленению: планируется высадка многолетних деревьев и кустарников.

Проект в Юровке (улица Садовая, 256Г) предусматривает комплексное обновление территории: реконструкцию спортивного ядра, в том числе стадиона, благоустройство прилегающей территории и устройство необходимых инженерных сетей. В историческом месте будет обустроена танцевальная площадка, которую можно использовать и для культурно-массовых мероприятий, для детей предусмотрена современная игровая площадка, в зоне стадиона появится спортивный кластер — полноразмерное футбольное поле, многофункциональная игровая и волейбольная площадки, а также зоны с тренажерами, включая силовое оборудование. Кроме того, вся территория будет оснащена современным уличным освещением, системой автоматического полива, видеонаблюдением. Предусмотрено озеленение с высадкой многолетних деревьев и кустарников.

Нацпроект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2019 года и предполагает обновление общественных и дворовых территорий в российских городах и селах. В Анапе в рамках программы благоустройство ведется сразу на нескольких площадках. В 2024 году на курорте в рамках нацпроекта благоустроили Театральную площадь и прилегающие территории на улице Астраханской, 2.

Александра Локтионова