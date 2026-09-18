Свердловская облбольница получила медицинскую технику почти на 300 млн рублей
Свердловская областная клиническая больница №1 (СОКБ №1) в Екатеринбурге получила медицинскую технику на сумму около 300 млн руб., которая была выделена из бюджета области, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В отделение анестезиологии-реанимации поступили 25 автоматизированных инфузионных систем, 25 аппаратов ИВЛ, 14 наркозных аппаратов, 61 монитор, портативный УЗИ-аппарат и 20 функциональных кроватей.
Ранее в областную больницу поступило новое цифровое оборудование стоимостью около 100 млн руб., а в детскую облбольницу доставили оборудование на 90 млн руб.