Глава КЧР Рашид Темрезов проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 18 сентября принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Рашид Темрезов
После голосования господин Темрезов заявил, что отдал свой голос за продолжение курса, который определяет президент России Владимир Путин. Также он связал свой выбор с дальнейшим развитием Карачаево-Черкесии и России, укреплением страны, поддержкой семей и развитием образования, здравоохранения, экономики и социальной сферы.
Отдельно глава республики отметил поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. «Сделал выбор — за будущее России!»,— написал господин Темрезов.
Глава КЧР также обратился к жителям республики, которые пришли на избирательные участки в первый день голосования. По его словам, участие в выборах отражает отношение жителей к тому, какой будет республика и страна в дальнейшем.
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы проходит в России в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
В Карачаево-Черкесии в рамках выборов открылись 249 постоянных и два временных избирательных участка.
Господин Темрезов выразил уверенность, что жители республики продолжат участвовать в голосовании. При этом он пожелал, чтобы сделанный избирателями выбор стал вкладом в будущее России.