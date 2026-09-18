В Дагестане СКР завершил расследование дела об оправдании терроризма

В Дагестане Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), возбужденного в отношении жительницы Махачкалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемая через созданную ею страницу в соцсети разместила видеозапись с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, а также высказывания с публичным оправданием идеологии и практики терроризма. Согласно заключению исследования, материалы содержали психологические и лингвистические признаки побуждения к терроризму, а также положительную оценку идеологии и действий международной террористической организации.

Уголовное дело СКР направил в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о направлении в суд.

Константин Соловьев