Бизнесмен из Краснодара проиграл спор с Роскосмосом из-за позывного робота Федора

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал предпринимателю Сергею Виткину из Краснодара в удовлетворении иска к госкорпорации «Роскосмос» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Skybot F-850.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Товарный знак Skybot F-850 представляет собой позывной антропоморфного робота Федора, созданного НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС России. Именно этот образец робота в августе 2019 года совершил полет к Международной космической станции (МКС). На время миссии он получил позывной Skybot F-850, где литера «F» указывает на принадлежность к семейству роботов FEDOR.

Как отмечается в материалах дела, истец подал в Роспатент заявку на регистрацию обозначения Skybot для широкого перечня товаров и услуг. Ведомство противопоставило ей, среди прочего, товарный знак «Роскосмоса». После этого предприниматель направил правообладателю предложение об отказе от исключительного права или заключении договора об отчуждении, а не получив ответа, обратился в суд. Предприниматель требовал прекратить его охрану, ссылаясь на неиспользование.

Однако судебная коллегия пришла к выводу, что истец не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении охраны товарного знака. Суд указал, что к дате направления предложения — 28 января 2026 года — Сергей Виткин не подтвердил ведение деятельности, однородной испрашиваемым товарам и услугам, либо подготовку к ней. Представленные документы, датированные до этой даты, свидетельствуют лишь об оплате домена Skybot.ru. Остальные доказательства, включая договоры на разработку ПО и логотипа, появились уже после направления предложения.

Кроме того, суд согласился с доводами ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца. В решении подчеркивается широкая известность российского робота-спасателя Skybot F-850, известного также как робот Федор, совершившего полет на Международную космическую станцию. Суд пришел к выводу, что выбор обозначения Skybot не был случайным и свидетельствует о намерении воспользоваться репутацией ракетно-космической отрасли.

«В случае прекращения правовой охраны спорного товарного знака дальнейшая регистрация и использование истцом словесного обозначения Skybot может привести к вводу в заблуждение потребителей относительно причастности истца к ракетно-космической отрасли»,— говорится в решении СИП.

Наталья Решетняк