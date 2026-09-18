Губернатор Севастополя проголосовал на выборах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах на избирательном участке в школе №39. Он отметил, что посещение выборов всей семьей стало для него традицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

По словам губернатора, все избирательные участки в городе открылись вовремя и работают в штатном режиме. За процедурой голосования следят 854 наблюдателя от штаба общественного наблюдения и политических партий. Безопасность на участках обеспечивают силовые ведомства.

Господин Развожаев также призвал жителей ориентироваться на официальные источники информации. По его словам, в информационном пространстве распространяются сообщения об отмене выборов и необходимости предварительной записи через мессенджеры, которые он назвал недостоверными. Голосование в Севастополе проходит 18–20 сентября на 187 избирательных участках.

Губернатор отметил, что эти выборы имеют для него особое значение: впервые он голосует по паспорту, выданному в Севастополе. «Для меня это гордость»,— сказал господин Развожаев.

Он призвал жителей города принять участие в голосовании.

Вячеслав Рыжков