Губернатор Севастополя проголосовал на выборах
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах на избирательном участке в школе №39. Он отметил, что посещение выборов всей семьей стало для него традицией.
Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ
По словам губернатора, все избирательные участки в городе открылись вовремя и работают в штатном режиме. За процедурой голосования следят 854 наблюдателя от штаба общественного наблюдения и политических партий. Безопасность на участках обеспечивают силовые ведомства.
Господин Развожаев также призвал жителей ориентироваться на официальные источники информации. По его словам, в информационном пространстве распространяются сообщения об отмене выборов и необходимости предварительной записи через мессенджеры, которые он назвал недостоверными. Голосование в Севастополе проходит 18–20 сентября на 187 избирательных участках.
Губернатор отметил, что эти выборы имеют для него особое значение: впервые он голосует по паспорту, выданному в Севастополе. «Для меня это гордость»,— сказал господин Развожаев.
Он призвал жителей города принять участие в голосовании.