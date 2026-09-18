Прокуратура Новороссийска начала проверку после ДТП с автобусом и маршруткой

Прокуратура Новороссийска организовала проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и маршрутного такси. Авария произошла утром 18 сентября на Анапском шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным прокуратуры, ДТП случилось около 8:00 возле дома №66Б на Анапском шоссе. Автобус маршрута №30 не выдержал дистанцию и столкнулся с задней частью маршрутного такси №106.

После аварии в медицинское учреждение доставили семь человек. Среди них были двое 17-летних подростков.

Госпитализация пострадавшим не потребовалась. В настоящее время один из подростков проходит дополнительное медицинское обследование.

Прокуратура города проверит дорожные условия на участке, где произошло ДТП, а также обстоятельства, которые могли способствовать аварии.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Мария Удовик