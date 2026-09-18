Прокуратура проверит ДТП с автобусом и маршруткой в Новороссийске

Утром 18 сентября в Новороссийске произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси. Прокуратура города организовала проверку обстоятельств аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным ведомства, около 8:00 на Анапском шоссе, в районе дома №66Б, автобус маршрута №30 не выдержал дистанцию и столкнулся с задней частью маршрутного такси №106.

В результате ДТП семь человек были доставлены в медицинское учреждение. Среди них оказались два 17-летних подростка. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

В настоящее время один из подростков проходит дополнительное обследование в медицинском учреждении.

Прокуратура Новороссийска в рамках проверки даст оценку дорожным условиям на участке, где произошло ДТП, а также обстоятельствам, которые могли способствовать аварии.

По результатам проверки надземный орган примет меры реагирования.

Мария Удовик