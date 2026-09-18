В Новороссийске казаки заступили на дежурство на избирательных участках

В Новороссийске 18 сентября начали работу избирательные участки для выборов депутатов Государственной Думы РФ. На всех участках организовано дежурство казаков Новороссийского районного казачьего общества совместно с сотрудниками полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

За несколько дней до начала голосования атаман Новороссийского РКО и депутат городской Думы Сергей Сюсюка издал приказ об обеспечении правопорядка в период выборов. В соответствии с документом были изменены график и места несения службы казачьей дружины по охране общественного порядка.

Дежурство организовано с 18 по 20 сентября с 8:00 до 20:00. Расстановка казаков на избирательных участках проводится по согласованию с Управлением МВД России по Новороссийску. Казаки-дружинники также участвуют в ежедневных разводах в районных отделах полиции, которые проходят в 6:00.

В охране порядка на избирательных участках задействованы не только участники казачьей дружины, но и атаманы и казаки всех первичных казачьих обществ на территориях их ответственности.

Мария Удовик