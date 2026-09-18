Председатель Горсобрания Сочи Виктор Филонов принял участие в голосовании

Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов 18 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. На избирательный участок №44-39 в микрорайоне Культурное Уч-Дере он пришел вместе с супругой. Об этом сообщает администрация Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По его словам, каждый избиратель должен подходить к голосованию осознанно и ответственно. Господин Филонов также отметил важность личного участия в выборах и назвал его проявлением гражданской ответственности.

В Сочи 18 сентября открылись 244 избирательных участка. Голосование проходит во всех районах города. Участки работают с 8:00 до 20:00. Выборы депутатов Государственной Думы проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Избиратели, зарегистрированные в Сочи, получают два бюллетеня. Один предназначен для голосования по Южному одномандатному избирательному округу №54, второй — по федеральному избирательному округу, где представлены зарегистрированные списки кандидатов политических партий.

В Южный одномандатный округ №54 входят Сочи, Белореченский район, часть территории Апшеронского района и федеральная территория «Сириус».

Ровно в 8:00 на избирательных участках прозвучал гимн Российской Федерации, после чего участковые комиссии приступили к работе. В городе к выборам было сформировано 244 участка.

Мария Удовик