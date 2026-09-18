Студенты СКФУ могут прокачать свою экспертизу в кейс-чемпионате T2

T2 запускает кейс-чемпионат для студентов Северо-Кавказского федерального университета. Участникам предстоит объединиться в команды, найти решение практической задачи, а затем защитить свою идею перед экспертной комиссией. Три лучших проекта в финале конкурса разделят призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

T2 последовательно развивает партнерство с СКФУ, создавая возможности для раскрытия потенциала у будущих специалистов. Новый кейс-чемпионат станет площадкой, где участники могут проверить свои знания на практике, попробовать разные подходы к решению задачи и получить обратную связь от экспертов – представителей T2 и вуза.

Конкурсантам предстоит разработать бизнес-решения по поставленной теме, подготовить презентации и защитить свои проекты перед жюри. Такой формат позволит студентам развить сразу несколько профессиональных компетенций: умение работать в команде, анализировать рынок, презентовать идеи и аргументировать свою позицию.

Прием заявок продлится до 22 сентября 2026 года: к участию допускаются совершеннолетние студенты СКФУ любой формы обучения, включая учащихся филиалов и колледжа. Ребятам необходимо сформировать команды от 3 до 5 человек, заполнить регистрационную форму и выбрать капитана. Далее все участники получат тему для разработки кейсов: до 11 октября им предстоит не только проанализировать задачу, но и подготовить презентацию с практическим решением.

Очная защита проектов состоится на базе СКФУ в октябре: к ней будут допущены 10 команд. Экспертная комиссия оценит выступления финалистов по нескольким критериям и определит трех победителей.

Общий призовой фонд конкурса составит 200 тысяч рублей. За первое место предусмотрен выигрыш в размере 100 тысяч рублей, за второе – 60 тысяч рублей, за третье – 40 тысяч рублей. Дополнительно все участники кейсчемпионата получат персональные развивающие рекомендации экспертов, а также фирменный мерч оператора.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:

«Партнерство бизнеса и университета особенно ценно, когда оно помогает студентам применить теоретические знания в работе над реальными задачами. Выбранный формат объединяет учебную подготовку и практику: участникам предстоит самостоятельно искать решения, распределять ответственность внутри команды, а в финале – презентовать результат перед экспертами. При этом развитие для нас – это двусторонний процесс: мы рассчитываем не только поделиться профессиональной экспертизой, но и расширить собственный опыт о том, как молодые специалисты видят задачи отрасли и какие нестандартные идеи готовы предлагать. Такой обмен делает образовательные проекты по-настоящему содержательными и востребованными».

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться в разделе акции на сайте Т2.

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