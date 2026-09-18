В Гулькевичском районе после атаки БПЛА поврежден избирательный участок

В Гулькевичском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотника получил повреждения школьный спортивный зал, в котором должен был работать избирательный участок. Происшествие произошло ночью 18 сентября, до открытия участков. Пострадавших нет, избирательная документация и технологическое оборудование не повреждены, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

После происшествия участковую избирательную комиссию перевели в социальное учреждение, расположенное неподалеку, на той же улице. Голосование в новом помещении проходит в обычном режиме.

О переносе одного избирательного участка в Краснодарском крае ранее сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК. По ее словам, на участке были повреждены стекла из-за воздействия беспилотника.

В Краснодарском крае 18 сентября началось трехдневное голосование. В эти дни проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные избирательные кампании.

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА временно приостанавливали работу избирательных участков в Сочи. Члены комиссий, наблюдатели и находившиеся на участках избиратели были перемещены в укрытия на время действия режима.

Мария Удовик