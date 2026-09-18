Глава КБР Казбек Коков проголосовал на выборах в Государственную Думу

Избирательные участки на выборах в Государственную Думу и в советы местного самоуправления открыты по всей Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Господин Коков посетил избирательный участок в Нальчике, расположенный в гимназии №1. Выборы продлятся с 18 по 20 сентября. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

«Важен каждый голос — не оставайтесь в стороне. Поддержите своих кандидатов — тех, кому доверяете строить настоящее и будущее нашей республики и страны», — написал глава КБР.

Константин Соловьев