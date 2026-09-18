В Георгиевском округе Ставрополья начнут второй этап ремонта водопровода

В Георгиевском округе Ставропольского края в 2026 году планируется начать второй этап капитального ремонта Обильненского группового водопровода. В рамках работ предстоит заменить почти 12 км труб, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Первый этап модернизации водопровода специалисты выполнили в начале этого года. На участке от станицы Александрийской до села Новозаведенного заменили более 10 км аварийных труб. Устаревшие асбестоцементные трубы заменили на современные полиэтиленовые, рассчитанные на срок службы до 50 лет.

Обновленные сети, как отмечается, уже обеспечивают водой почти 29 тыс. жителей Александрийской, Подгорной, Обильного и Новозаведенного. Следующим на очереди станет соседний участок магистрали.

Константин Соловьев