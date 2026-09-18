В Новороссийске 18 сентября пройдут учения с практическими стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 18 сентября 2026 года пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Они запланированы в два периода — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Во время учений военнослужащие отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В рамках мероприятия предусмотрено проведение практических стрельб из артиллерийских установок.

На время проведения стрельб в акватории вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничение распространяется в том числе на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда.

Также запрещается использование надувных плавсредств и средств для занятий водными видами спорта. В перечень входят гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. Ограничение распространяется на любые виды маломерных плавсредств.

Учения будут проводиться в акватории морского порта Новороссийск в указанные временные интервалы 18 сентября. На период практических стрельб плавание и использование перечисленных видов судов и плавсредств запрещается.

Мария Удовик