В Новороссийске при столкновении двух маршруток пострадали 10 человек

В Новороссийске утром 18 сентября произошло столкновение двух маршрутных такси. В результате ДТП пострадали 10 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Авария произошла на Анапском шоссе. Сообщение о ДТП поступило в 09:30 18 сентября. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

Для ликвидации последствий происшествия привлекли 18 человек и девять единиц техники.

Другие обстоятельства аварии, в том числе информация о состоянии пострадавших, в сообщении ведомства не уточняются.

Мария Удовик