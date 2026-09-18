В Новороссийске при столкновении двух маршруток пострадали 10 человек
В Новороссийске утром 18 сентября произошло столкновение двух маршрутных такси. В результате ДТП пострадали 10 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Авария произошла на Анапском шоссе. Сообщение о ДТП поступило в 09:30 18 сентября. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.
Для ликвидации последствий происшествия привлекли 18 человек и девять единиц техники.
Другие обстоятельства аварии, в том числе информация о состоянии пострадавших, в сообщении ведомства не уточняются.