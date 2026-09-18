В Анапе утром 18 сентября работают 27 АЗС

По состоянию на 09:30 18 сентября в Анапе работают 27 автозаправочных станций. На части АЗС действуют ограничения на отпуск топлива, установленные собственниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На 10 автозаправочных станциях топливо отпускают по топливным картам и для специального транспорта. Еще на 16 АЗС действуют ограничения по объему топлива, который можно заправить в бак автомобиля.

В частности, на 11 АЗС отпуск бензина АИ-92 и АИ-95 ограничен 30 литрами. Еще на четырех станциях АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо отпускают в объеме до 40 литров. На трех АЗС ограничение для дизельного топлива составляет 50 литров, на четырех — 60 литров, еще на двух — 100 литров.

По данным на 09:30, бензин АИ-92 доступен на 22 автозаправочных станциях, АИ-95 — на 18 АЗС. Бензина АИ-100 временно нет в наличии. Дизельное топливо отпускают на всех 27 работающих автозаправочных станциях.

Информация о наличии топлива и действующих ограничениях актуальна по состоянию на 09:30 18 сентября. В течение дня ситуация может измениться.

Жителей Анапы также попросили не закупать топливо впрок. По данным администрации, это должно помочь сохранить доступность топлива для водителей и сократить очереди на автозаправочных станциях.

Мария Удовик