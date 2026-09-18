Андрей Прошунин проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Глава Сочи Андрей Прошунин 18 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование проходит в России с 18 по 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

После голосования господин Прошунин заявил, что принял участие в выборах не только для выполнения гражданского долга, но и в связи с ожиданиями дальнейших изменений в городе и стране. По его словам, речь идет о реализации социальных и экономических программ, а также инфраструктурных проектов.

Отдельно глава Сочи отметил значение федерального законодательства для развития города. По его словам, поскольку Сочи является курортом федерального значения, для города важна работа депутатов Государственной думы, представляющих его интересы.

«Стратегически важно, чтобы интересы курорта были поддержаны действительно патриотами Сочи, грамотными и профессиональными людьми»,— сказал Андрей Прошунин.

Среди вопросов, которые он назвал важными для города в работе нового созыва Госдумы, глава Сочи выделил сохранение пляжей, берегоукрепление, развитие инженерной инфраструктуры, защиту зеленых насаждений и градостроительную политику.

«У нас большие надежды на этот созыв: вместе нам необходимо поступательно продолжать решать вопросы сохранения пляжей, берегоукрепления, инженерной инфраструктуры, защиты зеленых насаждений, градостроительной политики»,— заявил господин Прошунин.

Глава города также связал дальнейшее развитие с созданием условий для стабильного роста в различных отраслях и реализацией поставленных государственных задач. В своем заявлении он сослался на обращение президента России Владимира Путина перед выборами.

В Сочи 18 сентября начали работу 244 избирательных участка. Голосование проходит три дня — с 18 по 20 сентября, участки работают с 08:00 до 20:00.

Мария Удовик