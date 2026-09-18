В августе этого года средний срок автокредита в Чувашии составил 6,2 года — на 21,8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии средний срок автокредита вырос почти на 22% за год

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Чувашии средний срок автокредита вырос почти на 22% за год

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Татарстане средний срок автокредита за год увеличился на 13,6% — с 5,2 до 5,9 года.

В целом по России средний срок автокредита в августе составил 6 лет. За год он вырос на 15,3%, а по сравнению с июлем — на 1,2%.

Анна Кайдалова