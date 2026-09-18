Суд в Ростове вынес решение по делу ЖСК «Подсолнух» в Адыгее

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отменил решение Арбитражного суда Адыгеи по спору о земельном участке ЖСК «Подсолнух» в поселке Яблоновский. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел, пишет «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на участке площадью 6 соток планировалось построить два дома на 134 квартиры. Проект завершить не удалось. Председатель ЖСК «Подсолнух» Александр Сервицкий в 2017 году был осужден Тахтамукайским районным судом по ч. 5 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Спор возник вокруг права собственности на земельный участок, поскольку дома не были достроены и зарегистрированы. Финансовый управляющий добивался включения земли в конкурсную массу для погашения задолженности перед кредиторами, в том числе перед налоговым ведомством. Инвесторы проекта — специализированный застройщик «Гринтэк» и Сергей Бычков, выступившие на стороне пайщиков, оспаривали это требование.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления господина Хальзова. Кроме того, с финансового управляющего в пользу Сергея Бычкова взыскано 10 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины за подачу апелляционной жалобы.

Производство по жалобе предпринимателя Олега Магомадова суд прекратил, постановив вернуть ему 3 тыс. руб. госпошлины. Постановление вступило в силу со дня принятия и может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.

Вячеслав Рыжков