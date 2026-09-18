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В Чувашии на материалы для диагностики диабета направят 58 млн рублей

В Чувашии на поставку материалов для клинико-диагностических лабораторий, необходимых для выявления сахарного диабета и контроля состояния пациентов, выделили 58 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

В Чувашии на материалы для диагностики диабета направят 58 млн рублей

В Чувашии на материалы для диагностики диабета направят 58 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Чувашии на материалы для диагностики диабета направят 58 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В совместной закупке участвуют четыре медучреждения: Республиканская клиническая больница, госпиталь для ветеранов войн, Больница скорой медицинской помощи и Городская клиническая больница № 1.

Поставки будут осуществляться отдельными партиями по предварительным заявкам заказчиков до 4 декабря 2028 года.

Анна Кайдалова