В Чувашии на материалы для диагностики диабета направят 58 млн рублей
В Чувашии на поставку материалов для клинико-диагностических лабораторий, необходимых для выявления сахарного диабета и контроля состояния пациентов, выделили 58 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
В Чувашии на материалы для диагностики диабета направят 58 млн рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В совместной закупке участвуют четыре медучреждения: Республиканская клиническая больница, госпиталь для ветеранов войн, Больница скорой медицинской помощи и Городская клиническая больница № 1.
Поставки будут осуществляться отдельными партиями по предварительным заявкам заказчиков до 4 декабря 2028 года.