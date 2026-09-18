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«Краснодар-ЮМР» объявил состав на Кубок России по пляжному футболу

«Краснодар-ЮМР» объявил состав на Кубок России по пляжному футболу, который пройдет в Анапе. Команда, представляющая Краснодарский край, начнет турнир со второго группового этапа в статусе действующего чемпиона Первого дивизиона.

Фото: ПФК «Краснодар-ЮМР»

Фото: ПФК «Краснодар-ЮМР»

В заявку краснодарского клуба вошли четыре новичка. В команду вернулись вратари Максим Марченко и Иван Горохов, а также нападающий Александр Крупа. Марченко выступал за «Краснодар-ЮМР» с 2022 по 2024 год, Крупа — с 2023 по 2025 год, Горохов в сезоне-2025 играл за молодежный состав клуба.

Впервые за краснодарскую команду сыграет 35-летний Сергей Паникин. За свою карьеру он представлял московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Росич», ростовскую «Нику», а также греческий «Наполи Патрон».

В состав также вошли чемпионы Первого дивизиона Андрей Панкратов, Иван Тетерин, Андрей Андреев, Никита Кулик, Александр Калашников, Дмитрий Бушков, Денис Нефед, Никита Харитонов, Дмитрий Бартель и Ратмир Булатов. Сейчас команда проводит сборы в Анапе.

«На Кубок России мы приехали в статусе чемпионов Первого дивизиона. Будем стараться подтвердить свое достижение, которое стало наивысшим в истории пляжного футбола на Кубани, и пройти как можно дальше»,— заявил главный тренер сборной Краснодарского края Эмиль Джабаров. По его словам, выступление на турнире также является ответственностью перед всем регионом.

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