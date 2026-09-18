Спикер петербургского ЗакСа проголосовал до полудня

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский утром 18 сентября проголосовал на участке в Невском районе, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Спикер ЗакСа проголосовал практически в одно время с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В беседе с журналистами господин Бельский поблагодарил организаторов выборов, а также призвал горожан принять участие в голосовании. Корреспондент «Ъ Северо-Запад» поинтересовался, чем спикер займется в оставшиеся два дня.

«Что касается ближайших дней — пока еще исполняю обязанности, на той должности, на которой нахожусь, поэтому буду работать»,— сказал спикер Бельский.

Следить за ходом голосования глава городского парламента планирует по телевидению и в интернете.

Отметим, в 2024 году спикер Заксобрания решил исполнить свой гражданский долг в последний день трехдневного голосования. В этом политическом сезоне единороссы призывают своих сторонников посетить участки в первый день.

С 18 по 20 сентября жители города выбирают депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Еще в МО «Автово» проходят муниципальные выборы. Довыборы назначены в МО «Оккервиль», МО «Новоизмайловское» и МО «Красненькая речка».

Константин Леньков