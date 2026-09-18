Врио главы Дагестана Федор Щукин проголосовал на выборах в Госдуму

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин 18 сентября проголосовал на одном из избирательных участков в Махачкале. В регионе проходят выборы депутатов Государственной думы и Народного собрания республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Дагестане открыты 1,7 тыс. избирательных участков. Голосование проходит с 18 по 20 сентября, участки работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

«Это наша общая обязанность и общее право. Сегодня мы выбираем, кто будет представлять интересы Дагестана в Госдуме и кто войдет в число депутатов Народного собрания республики. <…> От их работы во многом будет зависеть, какие решения будут приниматься для развития республики в ближайшие годы»,— сказал господин Щукин.

В единый день голосования 18–20 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. В федеральном избирательном округе зарегистрированы списки 10 партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунистов России», «Родины», Российской экологической партии «Зеленые» и Партии прямой демократии.

Одновременно в регионах проходят другие избирательные кампании. В 39 субъектах выбирают депутатов законодательных собраний, еще в ряде регионов проходят выборы высших должностных лиц субъектов. Всего в рамках кампании замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.

В Дагестане вместе с выборами депутатов Госдумы проходят выборы депутатов Народного собрания республики.

Мария Удовик