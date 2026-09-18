Международные наблюдатели не регистрировались на выборы в Крыму

Избирательная комиссия Крыма готова принять международных наблюдателей, если они выразят желание следить за ходом голосования в регионе. Об этом сообщил председатель республиканского избиркома Михаил Малышев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, международных наблюдателей на выборах в Крыму сейчас нет. Их регистрацией занимается Центральная избирательная комиссия России. В случае их прибытия республика готова предоставить им возможность посетить избирательные участки и работу комиссии.

Всего в Крыму зарегистрирован 5481 наблюдатель: 1205 представляют кандидатов, 1863 — политические партии, еще 2413 — Общественную палату республики. На части избирательных участков установлены видеокамеры.

В регионе сформировано 1098 постоянных избирательных участков и еще 30 участков в местах временного пребывания избирателей. Один из них расположен в СИЗО, остальные — в медицинских учреждениях.

На выборах депутатов Госдумы по трем одномандатным округам в Крыму зарегистрированы 22 кандидата от восьми партий. Одновременно проходят дополнительные выборы депутата Государственного совета Крыма и муниципальные выборы в шести районах и городах.

Вячеслав Рыжков